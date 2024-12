"Grande Fratello" Shaila in lacrime per la fine della sua storia con Lorenzo

Sente di provare un'emozione forte e non riesce ad accettare il fatto che siano diversi. Non si capacita come un amore così bello non possa portare ad una relazione solida e serena: è come se qualcosa di più grande li bloccasse.

Secondo Shaila, la colpa è in parte sua, che si ostina a cacciarsi in situazioni difficili, come se non riuscisse ad accettare che l'amore è anche tranquillità e semplicità. Se fossero due persone mature, oggi si parlerebbero e si chiarirebbero. Invece stanno lontani, mancandosi l'un l'altra.

Ogni sguardo di Lorenzo le fa effetto, ogni gesto, ogni parola. Forse la soluzione è attendere che il tutto passi. "Io lo so che noi insieme siamo una cosa stupenda. Ma dov'è l'inghippo?", si domanda retoricamente.