Alfonso Signorini inizia subito affrontando le ragioni della crisi tra Shaila e Lorenzo. Dopo l'entrata della mamma della ballerina le cose tra loro si sono incrinate ed Eva Grimaldi non ha fatto sconti. Per l'attrice Lorenzo starebbe recitando, come fecero lei e Gabriel Garko, al contrario della ragazza che invece ci ha creduto. Spolverato, però, si difende e viene difeso anche da Beatrice Luzzi. L'opinionista consiglia a Eva di essere più cauta con i giudizi, pur ribadendo che sia Shaila che Lorenzo siano molto egocentrici e narcisisti. Per Stefania Orlando, invece, sono innamorati ma continuano a prevaricarsi uno con l'altra.