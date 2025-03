Al "Grande Fratello" Mariavittoria stanca di Zeudi: "È insopportabile!

Al "Grande Fratello" gli ultimi giorni di convivenza si stanno rivelando particolarmente duri per i finalisti e basta poco per accendere lo scontro. Mariavittoria è in cucina per preparare una torta salata, da servire all’aperitivo, quando la raggiunge Zeudi. L'ex Miss Italia non perde l'occasione di intervenire, esprimendo la sua opinione sulla preparazione della ricetta. I suoi suggerimenti, però, non sono affatto graditi alla coinquilina che, pur restando in silenzio, manifesta tutto il suo disappunto.