"Grande Fratello", Lorenzo Spolverato canta "Quel filo che ci unisce" di Ultimo e scoppia in lacrime

Mancano sempre meno giorni all'attesissima finale del "Grande Fratello", in programma lunedì 31 marzo, e la tenuta psicologica degli inquilini comincia a essere messa davvero a dura prova. Lorenzo Spolverato, il primo dei finalisti di questa edizione, è stato uno dei personaggi più chiacchierati per via del suo rapporto con Shaila Gatta e di alcune polemiche innescate con altri concorrenti della Casa più spiata d'Italia. Il ragazzo, consapevole di aver raggiunto questo traguardo importante, cercare di lasciar andare un po' di tensione accumulata in queste settimane e si mette a cantare a squarciagola. Così, sulle note di "Quel filo che ci unisce" di Ultimo, scoppia in un pianto liberatorio.