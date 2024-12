Al "Grande Fratello" nuove incomprensioni tra Tommaso e Mariavittoria

Tommaso si è sentito ignorato da Mariavittoria e così le chiede i motivi del suo comportamento affrontandola in un faccia a faccia in cui chiede spiegazioni. "Qual è il problema?" domanda. "Nessuno", replica lei. "Non ho voglia di discutere e di litigare" aggiunge per spiegare la causa dei suoi silenzi. Franchi non apprezza questa reazione e continua a incalzarla con le domande.