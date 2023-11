"Grande Fratello", tra Giuseppe e Beatrice un chiarimento guancia a guancia

Alcuni inquilini si divertono e si scatenano con balli di gruppo e canti scanzonati, altri, invece, preferiscono stare in disparte parlando e chiacchierando del più e del meno. C'è però qualcuno che non passa inosservato: sono Giuseppe e Beatrice che, al centro della pista, ballano uniti da un tenero abbraccio, scambiandosi delle provocazioni e tornando a parlare di quello che ormai è rimasto del loro rapporto.

Beatrice non si sposta dalle sue posizioni e vorrebbe ricevere le scuse da parte del suo compagno. Soprattutto vorrebbe che lui le dimostrasse non tanto a parole ma con i fatti di ammettere i propri errori e di manifestare le sue reali intenzioni nei suoi confronti. Giuseppe, però, rimane molto sulle sue, non cede alle provocazioni espresse dalla sua compagna e, in modo molto diretto, le dice: “Chiedimi scusa anche tu allora".

Pur nelle diverse schermaglie verbali, i due inquilini restano avvinghiati, i loro corpi non si staccano e le loro labbra sono più vicine che mai, ma senza toccarsi. Beatrice sembra quasi provocare Giuseppe con l'intenzione di chiedergli un bacio che però non arriva.