Alfonso replica che, prima di entrare in Tugurio, non aveva alcun interesse per Mariavittoria: “Non è il mio tipo, la consideravo solo un'amica. Se io e te non stavamo insieme era per altri motivi, non per Mariavittoria". La conversazione prosegue e si sposta sulla nuova arrivata Zeudi. Federica ammette di non provare simpatia per lei e, curiosa di sapere di più sul legame tra il suo ex e la nuova arrivata, chiede se siano solo amici. Alfonso conferma, ma per Federica, Zeudi è entrata con l' obiettivo di avvicinarsi a lui: "Sa bene cosa vuole fare", Alfonso, però, non è d'accordo e difende la ragazza, invitando Federica a non dubitare di lei. Alla fine della chiacchierata, però, Federica è sempre più convinta che Alfonso le stia nascondendo qualcosa sul rapporto che lo lega alle due donne.