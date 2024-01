"Grande Fratello", bacio segreto tra gli ex Monia e Massimiliano: ritorno di fiamma in vista?

Greta resta sbigottita, ma subito comprende a cosa alluda l'amica: un bacio con l'attore. Così le chiede: "A stampo?". Monia sorride e spiega che è una cosa che non sa nessuno e che nessuno dovrà sapere, almeno per ora. Greta, felice per lei, esorta l'amica a stare tranquilla. Manterrà il segreto, ma lei dovrà viversi al meglio questa esperienza, senza farsi condizionare da paranoie e ripensamenti: "Segui il tuo cuore, per favore. Sentiti libera".

Monia a Massimiliano: "Sei una persona speciale"

Seppur con un pizzico di imbarazzo, Monia spende per lui parole di miele: "Auguro a Massi di rimanere la persona splendida che è. Massi ha degli occhi sinceri, è una persona sincera che non ha paura di dire la verità e che combatte per essa. E' una persona speciale e voi tutti lo sapete, a dato un pezzo di lui a tutti. Spero che tu rimanga la persona che sei". Sorpreso da questa dichiarazione inaspettata, accompagnato dai calorosi applausi dei suoi compagni, Massimiliano ringrazia la ex (?) per la dedica, anche lui con un sorriso un po' imbarazzato stampato in volto e la commozione sincera negli occhi. Come andrà a finire tra loro due?