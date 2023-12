Perla spiega a Massimiliano che è sbalordita dal fatto che il coinquilino abbia incontrato la sua ex dopo 15 anni e se la ritrovi in Casa, una situazione che ben comprende, dato il fatto di aver vissuto le prime settimane nel gioco con Mirko. "È stata una bellissima storia. Ci siamo lasciati perché io non stavo bene. Alla luce di oggi, ricordando come si comportava e quello che diceva, ritrovo in lei la maturità di oggi" afferma l'attore sulla sua relazione con Monia aggiungendo che la donna è sempre stata protettiva con lui, è sempre stata attenta, gentile.

Ritorno di fiamma?

Sulla possibilità di un ritorno di fiamma il concorrente si dice titubante: "È ovvio: ci guardiamo, ci capiamo e sappiamo quello che pensiamo. Però ci stiamo osservando da lontano, credo sia la cosa più intelligente. Sia lei che io abbiamo avuto delle belle batoste" per poi concludere con onestà: “Può anche non avvenire niente. Magari restiamo migliori amici. In alcuni momenti non mi è indifferente, mi verrebbe voglia di abbracciarla. Esteticamente mi piace da morire". Perla gli consiglia di seguire il suo istinto, ma di valutare tutte le variabili in gioco, entrambi, oggi, sono diversi ed entrambi hanno dei figli, non è più come un tempo.