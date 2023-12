In particolar modo tra Federico Massaro e Anita Olivieri. Tra i due sembra essere nata un'amicizia, o forse anche qualcosa di più. A fare da Cupido è Monia, che, dopo aver parlato con il modello, decide di riportare le confessioni del ragazzo ad Anita, in presenza di Rosy e Fiordaliso.

La sfida Sulle prime, la ragazza è stupita, non credeva che l'interesse del modello fosse così forte, ma ascoltare le parole di Monia se da una parte la lusingano, dall'altra la spaventano. La coinquilina riporta alla ragazza anche il fatto che Federico abbia confidato che difficilmente non riesce a conquistare una persona che gli piace.

"Allora diciamogli di fare del suo meglio e vediamo cosa succede" sbotta Anita e Rosy coglie l'occasione per spiegare a Monia come vede la sua amica. "Lei è difficile, parla veloce, pensa quanto può andare veloce il suo cervello. Ha bisogno di un ragazzo che sia sveglio" afferma la chef, dichiarando che, sebbene la ragazza sia bloccata per la storia col suo ex, per far vacillare le certezze di Anita un ragazzo dovrebbe colpirla mentalmente, attrarla con una sintonia cerebrale.

Anita, che ascolta la chef, sostiene le medesime evidenze e spiega di trovare Federico superficiale, troppo concentrato sul suo aspetto fisico, troppo modello e lei non si è mai sentita attratta da questo genere di ragazzo.

Alle donne, si aggiunge Federico, che scopre Monia a raccontare le sue confessioni. Il ragazzo non si arrabbia, né ha nessuna reazione negativa. Anzi, il concorrente approfitta per parlare con Anita a cuore aperto.

Manovre di avvicinamento Rosy e Fiordaliso cercando di buttarla sullo scherzo, cercando di stemperare l'imbarazzo dei due ragazzi: "Fateci godere il cinema" afferma la cantante.

"Tu non mi sei piaciuta per le battutine o per il modo che hai di scherzare" afferma diretto il modello "Mi piaci perché sei seria".

Anita ringrazia ancora una volta il modello, ma spiega nei dettagli cosa la blocca. I due restano da soli in Veranda e qui l'uno si apre all'altra con spontaneità. Federico le chiede di raccontargli Anita e Anita gli chiede di mostrare davvero chi è Federico.

La ragazza, così, racconta la sua lunga storia con Edoardo, concludendo che non vuole limitare il modello, ma vuole proteggerlo: "Non voglio fare male a nessuno". Il concorrente comprende il mistero di Anita e le promette che ci andrà coi piedi di piombo, vuole iniziare con l'essere un suo amico, entrare nella sua vita in qualche modo e si farà bastare quello che lei potrà dargli.

Siamo davanti all'inizio di un'amicizia o, forse, ci sono le basi per qualcosa di diverso?