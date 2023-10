Il marciatore è fermamente convinto che l'attrice stia giocando con i suoi sentimenti e che questa storia sia soltanto una grande strategia: "Altrimenti non ti avrebbe lasciato dopo una settimana".

"Il suo primo obiettivo ero io" afferma ancora il campione olimpico, raccontando quanto affermato durante la Nomination: "Mi ha definito il più affascinante e poi un'altra volta, quando già eravate insieme, mi ha detto che il suo reale obiettivo era un altro, un uomo sposato che non voleva mettere in difficoltà".

Il discorso di Alex è in realtà un modo di mettere in guardia l'amico nei confronti di Beatrice Luzzi, di voler essere onesto con lui, prima che qualche video possa parlare al posto suo. Il marciatore sottolinea di non essere interessato a nessun gioco, a nessuna strategia, né tanto meno a una donna che non sia sua moglie. Giuseppe si dice interdetto per quanto appreso e deve capire bene come reagire anche a questa cosa, dopo le scosse della giornata.

Alex chiude il suo discorso affermando: “Mi sono stufato che dopo ogni puntata sta male qualcuno per colpa sua”.

Leggi Anche "Grande Fratello", Samira viene eliminata e deve abbandonare la Casa



Il caso Heidi nella puntata di giovedì Quale sono le vere motivazioni della sua scelta di abbandonare la Casa? Per spiegarlo l'ex concorrente invia una lettera agli Inquilini!

La ragazza spiega di essere uscita perché scossa e dubbiosa. Non può entrare nel dettaglio, ma c'è una situazione familiare molto delicata da gestire. Ha compreso il gesto di suo padre: "In quel momento uscire era l'unica cosa da fare e la mia famiglia aveva bisogno di me" scrive. Conclude con uno speciale post scriptum: "Vittorio e Letizia siete unici, mi mancate".



Massimiliano e l'abbandono di Heidi La notizia dell'uscita di Heidi è stata appresa con sgomento da parte degli Inquilini, molto legati e affezionati alla ragazza. In particolare, Massimiliano ha accusato il colpo più degli altri. Beatrice, nonostante gli scontri avuti in passato, vedendolo triste gli si avvicina. La donna lo abbraccia, offrendogli tutto il suo sostegno. Sommessamente, Massimiliano la ringrazia. "Scusa se sono stato troppo a volte" sussurra l'attore, forse preso dal rimorso. Beatrice gli fa i complimenti per l'atteggiamento tenuto in puntata. Non era una situazione facile da gestire.

Entrambi depongono l'ascia di guerra. Davanti alla tristezza e alla malinconia, l'empatia e l'umanità prendono il sopravvento.

Forse questo sarà un punto di svolta per il loro rapporto e i due cominceranno a comprendersi meglio