"Grande Fratello", segui la 24esima puntata live

Dopo l'arrivo di Greta nella Casa, Perla è andata in tilt. Senza contare Mirko. Mirko è combattuto. Per Alfonso Signorini affrontare questa vicenda può servire a ognuno di loro: "Uscirete certamente con le idee più chiare". Mirko lo sapeva che avrebbe dovuto affrontare le due ragazze, ma "tra il pensarlo e viverlo c'è un abisso... Voglio prendermi del tempo per me stesso, è una situazione che mi ha stravolto la vita". Perla interviene: "Sembra di rivedere cose che mi hanno fatto, riviverle mi fa ancora più male". La ferita che si era aperta a luglio stava guarendo, ma ora si sta riaprendo: "La mia priorità sono io". Dal canto suo Greta si è isolata. Per Cesara Buonamici la più lucida è lei, che ormai ha ben compreso lo stato del rapporto fra i due concorrenti.

Alex riabbraccia i figli e lascia la Casa

Alex riabbraccia i figli e la moglie direttamente fuori dalla Porta Rossa. "So che c'è qualcosa che ti manca tanto" esclama Alfonso, annunciando l'incontro. Accompagnati da mamma Kathi, Ida e Noah corrono in passerella tra le braccia del loro papà con uno splendido regalo: una maglietta che dovrà indossare per sentire meno la loro mancanza. "Siamo venuti perché ci manchi tanto. Siamo fieri di te. Qualsiasi decisione prendi, siamo al tuo fianco", dice la moglie emozionata. Alex ammette di aver atteso questo momento per molto tempo. Avendo finalmente riabbracciato tutta la sua famiglia, però, spiega di non essere più in grado di proseguire questa avventura e chiede ad Alfonso di poter prendere la sua decisione definitiva. Alla fine lascia la Casa: "Avevo già annunciato ai miei che sarei andato con la mia famiglia a casa... Ho dato quello che volevo dare". Alfonso ringrazia Alex: "Sei stato un grande concorrente".