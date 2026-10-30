Gramellini, Chillemi e la neo 90enne Valeria Fabrizi ospiti a "Verissimo"

Doppio appuntamento nel fine settimana con "Verissimo": sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre, su Canale 5, con Silvia Toffanin alla conduzione.
Sabato, ore 16.30 - Intervista ritratto a Massimo Gramellini, giornalista e scrittore, che per la prima volta si presenta in studio insieme alla moglie Simona Sparaco. Spazio poi alla musica con Francesca Michielin, che racconterà la propria evoluzione personale e il nuovo progetto discografico intitolato "Magia bianca, Magia nera". Tra pubblico e privato arriva il racconto di vita di Valeria Fabrizi, neo novantenne splendida e piena di energia. In studio anche Evelina Sgarbi, per aggiornare il pubblico sulle condizioni di salute del padre Vittorio. E ancora, i più di trent'anni d'amore tra Natasha Stefanenko e il marito Luca Sabbioni. Inoltre, dopo l'esperienza vissuta a "Temptation Island", le novità sentimentali di Francesca e Sabrina.
Domenica, ore 15.45 - Presenti in puntata Francesca Chillemi e Rodrigo Guirao, che raccontano carriera e percorso personale in vista della terza stagione di "Viola come il mare", in onda dal 4 novembre su Canale 5. Diego Armando Maradona Jr tornerà sulla figura del grande Diego Armando Maradona e farà chiarezza sugli ultimi sviluppi del processo che vede imputata l'équipe medica che aveva in cura il padre, scomparso nel 2020. A raccontarsi saranno poi il ballerino e coreografo Emanuel Lo, Antonella Elia — che parlerà del delicato intervento affrontato di recente — e Delia Duran, moglie di Alex Belli, attualmente tra i concorrenti del "Grande Fratello Vip". Infine, un momento dedicato al caso David Rossi: per la prima volta, insieme in un'intervista televisiva, Antonella Tognazzi e Carolina Orlandi, rispettivamente moglie e figlia acquisita dell'ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, morto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio. A tredici anni dalla scomparsa, e dopo due archiviazioni che avevano ricondotto la vicenda al suicidio, la Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze ha riaperto le indagini per omicidio.