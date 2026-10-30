Gramellini, Chillemi e la neo 90enne Valeria Fabrizi ospiti a "Verissimo"

Domenica, ore 15.45 - Presenti in puntata Francesca Chillemi e Rodrigo Guirao, che raccontano carriera e percorso personale in vista della terza stagione di "Viola come il mare", in onda dal 4 novembre su Canale 5. Diego Armando Maradona Jr tornerà sulla figura del grande Diego Armando Maradona e farà chiarezza sugli ultimi sviluppi del processo che vede imputata l'équipe medica che aveva in cura il padre, scomparso nel 2020. A raccontarsi saranno poi il ballerino e coreografo Emanuel Lo, Antonella Elia — che parlerà del delicato intervento affrontato di recente — e Delia Duran, moglie di Alex Belli, attualmente tra i concorrenti del "Grande Fratello Vip". Infine, un momento dedicato al caso David Rossi: per la prima volta, insieme in un'intervista televisiva, Antonella Tognazzi e Carolina Orlandi, rispettivamente moglie e figlia acquisita dell'ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, morto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio. A tredici anni dalla scomparsa, e dopo due archiviazioni che avevano ricondotto la vicenda al suicidio, la Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze ha riaperto le indagini per omicidio.