Golden Globe, tra le serie tv trionfo assoluto per "The Crown"

Trionfo assoluto per la quarta stagione di "The Crown" ai Golden Globe 2021 . Alla 78esima edizione dei premi, la saga tv sulla famiglia reale ha vinto come miglior serie drammatica, mentre l'interpretazione del principe Carlo e Lady Diana di Josh O'Connor e Emma Corrin , è valso loro la statuetta per i miglior attore e attrice protagonisti in una serie drammatica. In più Gillian Anderson si è portata a casa il riconoscimento di miglior attrice protagonista per la sua "versione" di Margaret Thatcher.

Ottimo risultato per la serie fenomeno "La regina di Scacchi": per i giurati della Hollywood Foreign Press è la miglior serie limitata mentre Anya Taylor Joy è la miglior attrice nella categoria. Sul fronte della commedia doppio riconoscimento anche per "Schitt's Creek". La sesta e ultima stagione dello show ideato di Daniel Levy è la miglior serie comica/musical, e si porta a casa anche il premio come migliore attrice per l'interpretazione di Catherine O'Hara (la madre di "Mamma ho perso l'aereo"). "Speriamo che il prossimo anno questa cerimonia possa includere più diversità", ha detto Dan Levy, il creatore della serie che aveva fatto piazza pulita agli ultimi Emmy.

Come miglior attore di una serie drammatica invece ha vinto Mark Ruffalo per "Un volto due destini "dove interpreta due fratelli gemelli. Nel suo discorso l'attore, anche noto per essere l'Hulk dell'Universo cinematografico Marvel, ha detto: "Dobbiamo essere coraggiosi, è il momento per la nostra nazione di girare la pagina per ottenere più giustizia e inclusione e per curare la nostra madre terra".