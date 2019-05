Gli auguri di Al Bano per Massimo Ranieri: canta “Buon compleanno” in diretta

Diventa un siparietto il momento degli auguri a Massimo Ranieri durante la puntata serale di “Amici” di sabato. Al Bano, in studio per la seconda volta per duettare con i ragazzi durante una sfida, intona il “Buon compleanno”, sottolineando che pochi giorni prima è caduta la ricorrenza.



Prima del momento di distensione - Ranieri manda anche un bacio a Maria De Filippi da parte di un amico - i due grandi della musica italiana hanno accompagnato Giordana, Mameli e il tenore della squadra blu Alberto in un remake di tanti successi indimenticabili.



“Un momento bellissimo, grazie per avermi fatto assistere a questa esibizione”, commenta Stash. E Massimo Ranieri lascia lo studio con un saltello che conquista il pubblico.