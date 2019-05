Valentina ancora eliminata ma Loredana Bertè la vuole nei suoi video dell’estate | Lo sfogo con Zerbi: "Cosa vuoi da me?"

Viene eliminata dopo il televoto Valentina, tornata in sfida al serale di “Amici” contro Mameli per volere di Loredana Bertè, nonostante l’esito negativo della prima prova nella puntata precedente. Dopo aver incassato il no dei telespettatori e della commissione nella sfida eccezionale, la ballerina viene però ingaggiata in diretta: “Ti voglio come special guest nel mio singolo dell’estate”, sostiene Bertè.



Poi l’abbraccio: “Grazie, grazie, grazie”. Valentina va così a casa ed esce dal programma felice. “Devi improvvisare tutto il tempo, puoi fare quello che vuoi”, spiega la cantante nei panni del giudice, aggiungendo di aver “congelato le riprese in attesa dell’esito della sfida”.



La giudice si erge poi contro gli attacchi di Rudy Zerbi a Giordana: al centro della polemica l’idea che la concorrente stia provando a imitare di volta in volta le cantautrici delle quali interpreta le canzoni. Dopo alcuni minuti di dibattito, arriva lo sfogo di Loredana Bertè.



La cantante si alza in piedi e tuona, cantando, i versi di “Cosa ti aspetti da me?” rivolgendosi a Zerbi. “Va beh, ormai vale tutto” è la risposta, con tanto di alzata di spalle. “Comunque io e Giordana in comune abbiamo solo che stai antipatico a tutte e due”, aveva dichiarato poco prima Bertè.