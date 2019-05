Amici 18: per l'eliminato si deve aspettare, Ricky Martin e Vittorio Grigolo salutano lo show

La sesta puntata si apre con la sfida lanciata da Loredana Bertè. Dopo l’esito per lei insoddisfacente della puntata di settimana scorsa, il giudice speciale ha chiesto una sfida diretta tra Mameli e l’èliminata Valentina. Sfida che sarà decisa al telefono. L’andamento è in bilico dall’inizio alla fine, con il cantante in testa all’niizo, la ballerina che lo sopravanza durante le due prove centrali e Mameli che alla fine prevale sul filo di lana, con il 52% dei voti. Il cantautore rimane così nella scuola mentre Valentina se ne va con la soddisfazione di essersi esibita una volta in più e con l’offerta da parte di Loredana Bertè di girare il video del prossimo singolo della cantante.



Si può iniziare con la prima sfida a squadre. Ad aprire è il confronto tra Giordana e Tish, con Rudy Zerbi che mette sulla graticola la cantante dei Bianchi perché troppo “derivativa” rispetto alla Nannini e alla stessa Bertè. “Sei pronta per Tale e quale” le dice lui dopo la prova. Sarà forse così ma il pubblico vota per lei: 1-0 per i Bianchi.



Per la seconda prova si passa al ballo, con Rafael contro Vincenzo. Si tratta di un confronto diretto in quanto durante le due esibizioni viene mandata sul maxi schermo l’esibizione del rivale. Alla fine prevale Rafael, e i Bianchi vanno sul 2-0. Nella prova segreta Alberto, con “Nessun dorma”, si misura con Umberto. Poi tocca ai duetti con gli ospiti: Giordana e Mameli cantano con Al Bano mentre Alberto con Massimo Ranieri. Punto ai Blu che accorciamo le distanze. È il momento di vedere chi ha vinto la prima manche: sono i Blu, con il 59%.



Ricky Martin scommette su Rafael ma il ballerino si ferma all’82% dei consensi rispetto a 90% richiesto. Alla fine chi va a rischio eliminazione è Umberto.



La seconda sfida squadre parte con un confronto particolare. Mameli è contro Alberto. Il cantante dei Bianchi propone di eseguire i propri inediti, il tenore dei Blu rilancia proponendo di mandare a casa chi perde. Così entrambi indossano le casacche rosse della sfida. Vince Alberto ma i professori, votando a maggioranza, salvano per l’ennesima volta Mameli.



Il punto viene pareggiato da Rafael, nella seguente sfida con Vincenzo. Terza prova: Giordana e Tish si sfidano su tre brani a testa ma l'esito rimane segreto. Segue una prova di improvvisazione di danza della quale Rafael capisce bene poco, con il risultato che il punto lo ottiene Vincenzo: 2-1 per i Blu. Nell'ultima prova Giordana se la deve vedere con Alberto. La ragazza punta tutto su Bruce Springsteen mentre il tenore sceglie l'epica pop-rock degli Europe. Alla fine anche la seconda prova a squadre va ad appannaggio dei Blu.



La scommessa di Ricky Martin su Giordana non viene vinta e quindi tutti sono a rischio eliminazione. Allo scontro finale arrivano Mameli e Umberto. Quando i professori chiedono una terza esibizione per avere le idee più chiare, Giuliano Peparini chiede di rinviare la sfida a settimana prossima perché il ballerino ha un problema al ginocchio e fatica a esibirsi. Tutto sospeso quindi, ma non è finita qui. A sorpresa la De fFilippi annuncia che da settimana prossima sia Ricky Martin che Vittorio Grigolo non ci saranno più: i ragazzi proseguiranno senza coach.