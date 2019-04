Amici 18, Mameli respinge un'altra sfida: Valentina lascia la scuola

Mano a mano che ci si avvicina alla finale la lotta si fa sempre più serrata, ma la sfida al momento è ancora equilibratissima, con Bianchi e Blu che perdono un pezzo ciascuno di volta in volta. Si parte con la richiesta avanzata in settimana da Loredana Berté di far giudicare tutte le prove dal televoto. La produzione accetta solo in parte: sarà giudicata con il televoto solo la prima manche e sarà aperto e chiuso dopo ogni prova.



Apre le danze un confronto tra quelli più proverbiali di questa edizione: Giordana contro Tish. Si affrontano su un brano di Luigi Tenco, "Ragazzo mio". E Tish porta a casa il primo punto per i Blu. Nella seconda prova Umberto e Valentina si affrontano sulle musiche de "La febbre del sabato sera" e di "Grease". Ma per loro c'è una sorpresa: sul palco vengono raggiunti da John Travolta. I due ragazzi ballano benissimo e tengono a bada l'emozione. Il pubblico premia Valentina: 2-0 per i Blu. Si va avanti con un'altra prova di canto scelta dalla Bertè. Mameli deve eseguire un brano di Coez (anche se lui preferirebbe fare il suo inedito) mentre Alberto deve cantare Frank Sinatra ballando. L'esito rimane ignoto. Nella successiva prova di danza Umberto e Vincenzo devono ballare con degli impedimenti: il primo ha gli occhi bendati, il secondo le gambe legate. Sul filo di lana vince il ballerino dei Blu che porta la sfida sul 3-0. La quinta prova, scelta da Vessicchio, vede Giordana e Alberto misurarsi su "Almeno tu nell'universo" di Mia Martini.



E' ora il momento di scoprire il risultato della prima manche: vincono nettamente i Blu. Rovazzi scommette su Umberto che con la sua esibizione riesce a ottenere il 93% dei consensi e si guadagna l'immunità. A rischio eliminazione invece, per la seconda settimana consecutiva, ci va Mameli. Inizia quindi la seconda manche, questa volta giudicata dai professori. Prima prova sui duetti: Giordana con Irama, Alberto con Arisa, e i Blu portano subito a casa il primo punto. Che Vincenzo raddoppia prontamente battendo Rafael nella seguente prova di danza.



Zerbi ha una richiesta per la terza prova. Vuole una comparata tra Tish e Giordana su diversi brani. Alla fine la Bertè rimprovera Tish di cambiare troppo le melodie delle canzoni, la ragazza non ci sta e ribatte che anche Giordana lo ha fatto. Ma il giudice Loredana è lapidaria: "Vero, ma Tish mi ha fatto rimpiangere l'originale". L'esito della sfida però non viene rivelato. Si torna alla danza con Vincenzo contro Umberto (non prima di un ennesimo screzio tra il ballerino dei Blu e la Bertè) e poi contro Rafael. Lo scontro verbale su Vincenzo è al calor bianco, con Zerbi e la Celentano che lo difendono. La quinta prova vede Alberto prevalere su Tish e si arriva così alle carte sul 3-1: la seconda manche va ai Bianchi. Grigolo scommette proprio sulla cantante ma la scommessa va buca (anche perché la percentuale da ottenere sarebbe stata il 99%). Alla fine i Blu decidono di mandare a rischio eliminazione Valentina.



Vanno così al ballottaggio Mameli e Valentina. La sfida viene decisa dai professori che salvano il cantante. La Bertè non ci sta e si lamenta che avrebbe dovuto decidere il televoto ma così non è stato. E' già pronta per una nuova provocazione per la settimana?