Amici 18, Alvis è il quarto eliminato: all'ultima sfida si salva Mameli

Nuova puntata con al centro le sfide lanciate da Loredana Bertè. Se la volta scorsa erano i professori a essere sul banco degli imputati, questa volta sono stati investiti delle richieste del giudice speciale direttamente i ragazzi. Si parte con lo scontro tra Mameli e Alberto, entrambi alla prova con qualcosa fuori dai propri canoni: il primo si deve esibire senza autotune e rispettando la metrica su “Il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano, il secondo canta senza impostazione tenorile. Per la Bertè Mameli ha dimostrato tutti i suoi limiti non rispettando gli accenti della seconda strofa, lui ribatte che non vuole fare la copia carbone di altri. Il primo punto va comunque ai Blu.



Seconda prova, tocca alla danza con Vincenzo e Rafael. La sfida è sulla sensualità, caratteristica che secondo la Bertè a Vincenzo manca. La coreografia per entrambi è su “You Can’t Leave Your Hat On” con riferimenti a “9 settimane e mezzo”. Loredana resta della sua idea e trova più sensuale Rafael, non è d’accordo Cannito e nemmeno il pubblico che dà il secondo punto ai Blu. La terza prova vale tre punti. I cantanti si devono esibire su “Amico” di Renato Zero, preparata senza l’aiuto dei professori. Si affrontano Alvis e Alberto. Li raggiunge sul palco proprio Zero, dando vita a un terzetto il cui esito viene tenuto per ora segreto.



Nuova sfida di ballo tra Umberto e Vincenzo e sembra non esserci storia, perché i Blu allungano ulteriormente portandosi sul 3-0. Al termine c’è uno scontro tra la Bertè e Ricky Martin che interviene a difendere il ragazzo della squadra avversaria di fronte alle critiche che tiravano in ballo il fisico di Vincenzo. La quinta sfida potrebbe essere decisiva. Si tratta del guanto di sfida lanciato da Tish a Giordana. Una sfida che si articola su brani diversissimi, passando da Stromae all’Ave Maria passando per “La mia banda suona il rock” di Fossati.



Prima di scoprire il verdetto della sfida si riaccende la polemica tra la Bertè e Martin, con Loredana che si è sentita attaccata e accusata di bullismo. Si passa alle carte per scoprire chi ha vinto: nessuna sorpresa, la vittoria va ai Blu. Ricky Martin scommette su Umberto. Fiducia ben riposta perché il ballerino ottiene il 90% di consensi e diventa così immune dalla nomination. Alla fine restano Mameli, Giordana e Alvis e Loredana decide di mandare alla sfida Alvis.



Seconda partita. Si inizia con Rafael contro Alberto. Il cantante dei Blu si esibisce con Grigolo su “Caruso”. Il ballerino si esibisce su una canzone caraibica interpretata da Ricky Martin. Il voto dei professori va ai Blu. Secondo confronto, tra Giordana e Valentina. La ragazza dei Bianchi presenta “Ti ho creduto”, un inedito tratto dal suo cd e conquista praticamente tutti. Valentina invece si esibisce su un classico come “Lady Marmalade”. Giordana ottiene il punto dell’1-1. Si prosegue con una batte tra le due squadre incentrata sui più grandi successi di Raf e Umberto Tozzi, che intervengono a duettare con i ragazzi. Rafael con il suo passo a due porta in vantaggio i Bianchi. Ancora di scena il canto con Mameli contro Alberto. Il primo interpreta un suo inedito mentre Alberto canta un pezzo scritto da Giordana. Mameli riceve dalla De Filippi una copia del suo cd ma Alberto si porta a casa il punto: 2-2. Anche la seconda partita va ai Blu e questa volta la scommessa di Ricky Martin su Umberto, che deve ottenere il 99% dei si, va buca.



Tutti i componenti della squadra bianca indossano la casacca rossa della sfida per decidere chi affronterà Alvis nel confronto finale che stabilirà chi dovrà lasciare la scuola. Si parte con Giordana contro Rafael. Si salva il ballerino e Giordana per mettersi al sicuro deve superare la sfida con Umberto. Il ballerino vince poi contro Mameli. La sfida finale sarà quindi tra quest’ultimo e Alvis. Allo scontro finale è Mameli ad avere la meglio e Alvis deve salutare tutti.