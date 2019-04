"Amici 18", Umberto incontra la fidanzata ballerina

Ad " Amici 18 " c'è una dolce sorpresa per il ballerino Umberto . Ad attenderlo in saletta, infatti, c'è la fidanzata ballerina. Così la produzione ha deciso che balleranno insieme in una coreografia durante la quarta puntata del Serale. Così i due si mettono subito al lavoro, coordinati da Natalia Titova . Anche gli altri allievi si stanno impegnando dopo al proposta di Loredana Bertè .

Vincenzo e Rafael dovranno infatti esibirsi in una coreografia sensuale, Alberto dovrà rappare e Mameli dovrà mostrare di sapere cantare. I pezzi assegnati per questa prova speciale sono "Stavo pensando a te" per Alberto e "Il cielo è sempre più blu" per Mameli, da cantare senza riarrangiamenti e senza l’utilizzo dell’autotune.

Anche per Rafael intanto c'è una sorpresa. Il ballerino cubano viene chiamato in videobox dove ad aspettarlo c’è una lettera da parte della ragazza e una loro foto. Rafael si emoziona e piange.