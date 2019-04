Il terzo appuntamento con il serale di "Amici 18" non è stato particolarmente positivo per la squadra Blu, che alla fine della puntata perde Jefeo. Già in settimana lo stesso cantante era finito al centro delle polemiche per le accuse di Loredana Bertè, secondo la quale i professori lo tutelavano troppo. E alla fine il testa a testa con gli altri concorrenti della squadra di Vittorio Grigolo ha visto l'eliminazione proprio di Jefeo. "Essere già arrivato qui, a 18 anni, per me è davvero il massimo - ha commentato il cantante dopo il verdetto - ora il viaggio continua, perché questo per me è un nuovo inizio e ci saranno tante novità".