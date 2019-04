"Amici 18", Loredana Bertè contro tutti: "Non mi faccio più fregare"

Serata piena di critiche e attacchi quella di “Amici”. Nella puntata in onda sabato 13 aprile, in particolare, Loredana Bertè ha avuto molto da ridire su tante performance, partendo da quella di Jefeo.



Il concorrente si è esibito sulle note di “Sei Bellissima”, brano proprio della Bertè, che lo critica: “Ora capisco perché usi l’autotune, senza stoni qualsiasi nota”. Ma non è finita qui.



Andando avanti, la cantante ha criticato fortemente anche il genere musicale di Mameli: “Le tue cover sono tutte uguali. Fai sempre la stessa cosa”. A prendere le difese di Mameli ci ha pensato Rudy Zerbi: “La sua grande forza sta nel reinterpretare le cover di volta in volta in maniera innovativa”.



Le critiche, però riguardano anche i professori e la loro "incoerenza" nelle scelte fatte tra una puntata e l'altra. E a finire sotto le grinfie della Bertè è proprio Rudy Zerbi, con il quale commenta: "Non mi faccio più fregare".