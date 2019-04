"Amici 18", i Blu vengono travolti e Jefeo lascia il programma

E così alla fine la polemica trova un epilogo quasi naturale. I Bianchi si portano in questo modo sul 2-1 nel computo totale dall’inizio del serale. La puntata inizia proprio nel segno dello scontro tra il giudice speciale Loredana e i professori, accusati di essere in malafede. Ad ogni modo la produzione ha accettato la proposta della Bertè e quindi la prima sfida sarà decisa al televoto. Primo scontro tra Jefeo e Mameli, su “Sei bellissima”. Il giudizio della Bertè è impietoso per entrambi ma il pubblico assegna il primo punto ai Blu. Punto pareggiato da Umberto, che viene preferito a Valentina nella sfida di ballo.



Il confronto tra Giordana e Tish è verbale prima ancora che canoro. Alle due ragazze vengono mostrate dichiarazioni fatte da ciascuna nei confronti dell’altra, e il battibecco continua poi in studio. Giordana viene accusata di fare tutto alla stessa maniera, Tish di essere falsa. L’esito della sfida, che vale tre punti, viene però mantenuto segreto.



Nel frattempo i Blu allungano: Vincenzo ottiene il secondo punto battendo Rafael, e Umberto porta la contesa sul 3-1 avendo la meglio su Mameli. Sembra fatta ma i tre punti della prova Tim vanno a Giordana e quindi la prima sfida la portano a casa i Bianchi. Vittorio Grigolo scommette quindi su Vincenzo e fa bene: il pubblico da casa lo premia con il 94% dei voti e il ragazzo accede alla seconda sfida a squadre.



Intanto la De Filippi annuncia che la produzione ha accettato parzialmente la proposta della Bertè, secondo la quale nel caso avessero vinto i Bianchi Alberto sarebbe andato a rischio eliminazione. Il tenore va diritto tra i tre candidati a rischio, insieme a Jefeo e Tish. Loredana allora manda a rischio eliminazione Jefeo accusando di incoerenza i professori, e ne nasce un battibecco con Rudy.



SECONDA SFIDA A SQUADRE - Si inizia con due duetti con gli ospiti speciali. Tish è accompagnata da Ornella Vanoni, mentre Giordana e Mameli si esibiscono con Il Volo. Il primo punto va ai Blu, che portano a casa anche il secondo grazie ad Alberto che viene preferito dai professori, Celentano compresa, a Umberto. La prova da due punti è la sfida tra Rafael e Vincenzo, e per il primo c’è anche la sorpresa della mamma in studio. Nell’attesa di scoprire a chi sono andati i due punti, Valentina porta la sfida sul 2-1 battendo Alvis. Dopodiché Maria apre una busta d’oro: la squadra in svantaggio, ovvero i Bianchi, può mandare a rischio tutta la squadra avversaria. Deve però superare una prova che sarà giudicata da Cannito, Vessicchio e Bertè. Ricky Martin accetta. È Giordana contro Vincenzo: la cantante vince e i Blu vanno tutti a rischio. Non va bene nemmeno la scommessa di Grigolo su Alberto.



JEFEO CONTRO TUTTI - Cosi Jefeo si trova ad affrontare tutti gli altri componenti della squadra. Alberto si salva contro Tish che viene sconfitta anche da Vincenzo. La cantante ha però la meglio su Valentina che va così alla sfida finale con Jefeo. È la ragazza ad avere la meglio e il cantante deve salutare il programma.