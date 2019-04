LA PAROLA AI DOCENTI 9 aprile 2019 12:34 "Amici 18", dalla Celentano a Britti: professori contro la proposta di Loredana Bertè Altri docenti del talent si accodano a Rudy Zerby nel criticare la cantante

Dopo la seconda puntata del Serale di "Amici 18", Loredana Bertè ha indirizzato delle accuse precise ai professori del talent, proponendo che nella terza puntata sia solo il televoto a giudicare la prima manche senza l’esibizione di Jefeo. Dopo la replica di Rudy Zerbi, altri docenti, all'unanimità, non sono d'accordo con la cantante e giudice. Attraverso i social, Alessandra Celentano, Alex Britti e Timor Steffens hanno detto la loro.

Alessandra Celentano ha spiegato via social che non condivide il pensiero della Bertè e trova ingiusti i giudizi che riserva ai ballerini. La docente di ballo ha scritto: "Loredana Bertè accusa noi professori di volerci accattivare il pubblico giovane attraverso Jefeo. Rimando al mittente questa accusa infondata: io ho il mio pensiero, dettato chiaramente dal mio gusto personale sul canto e dalla mia esperienza di professionista sulla danza! Loredana Bertè, nella sua proposta, dice che se il pubblico non le darà ragione cambierà posizione su Jefeo. Mi chiedo su quali basi lo farà". E prosegue: "Il suo giudizio, come tale, non dovrebbe rimanere lo stesso invece che modularsi sul pensiero del pubblico? E perché mettere a rischio Alberto, cosa che ammette che in realtà non vorrebbe mai fare? Se cambierà le sue scelte tenendo presente l’esito del televoto allora farà esattamente quello di cui sta accusando noi professori! Che ognuno facesse ciò che ritiene giusto in base alle sue competenze o ad un gusto personale artistico che è insindacabile".

Timor Steffens si è arrabbiato come la Celentano e su Instagram ha scritto: "Non so se ridere o dovrei sentirmi offeso dalle parole di Loredana. Ma voglio esprimere il mio pensiero per tutti gli studenti e per le persone a casa. Per me un artista reale deve avere le seguenti caratteristiche: originalità, creatività, sicurezza quando si esibisce, personalità sul palco e fuori dal palco, talento e umiltà". Ha poi difeso Jefeo: "Negare o non riconoscere che Jefeo ha talento è inconsapevolezza! Non vuol dire soltanto che Loredana non abbia alcuna idea di cosa sia la musica trap, ma la dice lunga anche sul suo gusto personale. E in questo momento ha un gusto piuttosto amaro. Questo è il suo gusto personale, non la verità!".