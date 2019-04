Amici 18, Loredana Bertè rilancia: "Chiedo una sfida tra Mameli e Valentina decisa al televoto"

Loredana parla apertamente di quello che era il suo piano, mandato in fumo dalla decisione dei professori. "La mia rivoluzione in tre atti a tutela del talento doveva terminare, passo dopo passo, questo sabato con l'uscita di Mameli. E invece a causa di una commissione interna che sembra senza coscienza e in cerca di consensi facili, è uscito ancora un vero talento: Valentina".



La Bertè chiama in causa i social, che con i post avrebbero dimostrato di essere d'accordo con lei, e quindi non ci sta. Non accetta il verdetto di sabato e vuole che sia messo in discussione. "Mi sono alzata da quella sedia con il rimorso di aver accettato che fosse tolto il televoto nella seconda manche; nella mia ingenuità ho voluto ridare un po’ di fiducia alla commissione. Ho sbagliato e voglio correre ai ripari perchè questa è la seconda volta. Quindi adesso non mi faccio fregare più: non mi fermo e rilancio!".



Ecco quindi arrivare la nuova richiesta per la produzione. "Pretendo che sia il pubblico e solo il pubblico a scegliere, con la giuria muta e impotente, me inclusa - scrive -. Voglio che il pubblico da casa si pronunci e che non si faccia un passo avanti senza averlo consultato! Voglio una sfida diretta, giudicata solo dal televoto, tra Mameli e Valentina".



E dopo? Loredana ha già previsto anche il post sfida. "Ho consegnato alla produzione due buste: una se il pubblico preferirà l’esibizione di Mameli e una se il pubblico preferirà quella di Valentina. Le buste saranno aperte in diretta solo dopo la chiusura del televoto, una volta annunciato il vincitore. Voglio che un'artista come Valentina, esca a testa alta da questo talent andando incontro, ne sono sicura, ad una carriera scintillante. Fidatevi di me e seguitemi fino alla fine… io sono sempre dalla parte del talento! Giuria preparatevi... e pubblico votate in coscienza!!!".