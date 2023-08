Heather Morris, che nella serie tv ha vestito i panni di Brittany Pierce, ha postato una serie di scatti della reunion di solidarietà con la SAG-AFTRA e la Writers Guild of America (WGA), che chiedono salari adeguati nel mondo del cinema. In uno di questi si vede l'attrice che regge un cartellone in cui viene citata il personaggio interpretato dalla star, scomparsa a 33 anni nel 2020 e che recita: “L’unico etero che sono è un etero al verde”.

Un tenero modo per assicurarsi che anche Naya Rivera prendesse parte alla reunion.

"We marched in solidarity’s with the @sagaftra and @wgastrikeunite @wgawest @wgaeast", "Marciamo in solidarietà con @sagaftra and @wgastrikeunite @wgawest @wgaeast", ha scirtto nel post su Instagram la Morris, che indossava una t-shirt con la scritta "Heather Morris è un'attrice"

Dianna Argon (Quinn Fabray) era l’unica assente del cast di Glee alla reunion, ma ha mostrato comunque il suo sostegno alla causa commentando una serie di emoji a forma di cuore sotto i vari post.

La morte di Naya Rivera L'attrice è morta tragicamente nel luglio 2020 dopo essere scomparsa mentre era in barca con suo figlio Josey. La Rivera 33enne era impegnata in una gita in barca sul Lago Piru nella Ventura County, California, insieme al figlio di 4 anni. Il bimbo è stato ritrovato abbandonato sull'imbarcazione e ha poi dichiarato ai soccorritori che insieme alla madre erano usciti in barca per fare una nuotata, ma che lei non ha fatto ritorno dopo essersi tuffata. Il cadavere dell'attrice di "Glee" Naya Rivera è stato ritrovato nel lago Piru, in California. Lo hanno comunicato le autorità della contea di Ventura, che da circa una settimana si occupano delle operazioni di ricerca. L'attrice era sparita l'8 luglio durante una gita sul lago. Le autorità sono convinte che l'attrice sia riuscita a portare in salvo il figlio Josey, di quattro anni, facendolo risalire sulla barca che andava alla deriva.

Naya Rivera ha cominciato a recitare da bambina ed è diventata famosa con la parte di una cheerleader lesbica nella serie "Glee", in onda sulla Fox dal 2009 al 2015 per sei stagioni. La sua scomparsa ha suscitato vasto cordoglio sui social media, con quasi tutte le altre star dello show che hanno condiviso pensieri e preghiere per il destino della collega.

Lo sciopero a Hollywood Tra gli attori e le attrici che si sono uniti in soldiarietà alla causa SAG-AFTRA e WGA ci sono anche Anna Kendrick, Bradley Cooper, Will Smith, Colin Farrell, Sarah Silverman, Kevin Bacon, Kyra Sedgwick e Jessica Chastain.

Si tratta del più grande sciopero in 40 anni degli attori di cinema e tv. La protesta si salda a quella degli sceneggiatori, che hanno incrociato le braccia a maggio per la prima volta dopo 63 anni. Le star del piccolo e grande schermo si sono uniti ai colleghi scrittori nei picchetti che da inizio maggio paralizzano l'industria dello spettacolo statunitense.

Il sindacato degli attori, che rappresenta 160 mila iscritti, ha votato all'unanimità dopo che è fallito il tentativo di un accordo in extremis con gli studios. Si tratta del primo sciopero degli attori contro l'industria cinematografica e televisiva dal 1980 e la prima volta che attori e sceneggiatori incrociano le braccia contemporaneamente dal 1960, quando a capo dell'ordine degli attori (che allora si chiamava Screen Actors Guild) c'era Ronald Reagan.