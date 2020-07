La star di "Glee" Naya Rivera scomparsa durante una gita al lago in California

Naya Rivera, star della serie televisiva "Glee", risulta al momento scomparsa. L'attrice 33enne era impegnata in una gita in barca sul Lago Piru nella Ventura County, California. insieme al figlio di 4 anni. Il bimbo è stato ritrovato abbandonato sull'imbarcazione e ha poi dichiarato ai soccorritori che insieme alla madre erano usciti in barca per fare una nuotata, ma che lei non ha fatto ritorno dopo essersi tuffata. Le ricerche sono in corso.