Giusy Versace: “Sono in ospedale, tanta paura e rabbia"

Ricovero e intervento Da qualche tempo la Versace era sparita dai social, ma adesso ha potuto finalmente spiegare il motivo: "Da qualche giorno non rispondo al telefono chiedo scusa a tutti ma ho avuto un po’ da fare. Lunedì scorso, un fuori programma non proprio simpatico mi ha costretta prima ad un ricovero e poi due giorni fa, ad un intervento alla gambina. Ora tutto bene, grazie al prezioso supporto e la grande professionalità dei medici e infermieri".

"Per fermarmi serve il ricovero" "A volte dimentico di avere due gambe finte e quando il mio corpo urla, finisce che per fermarmi mi si deve ricoverare", ha ammesso con un filo di ironia. "Sto bene devo solo fare i conti con un po’ di dolore ma tornerò presto in piedi e poi accanto a me, c’è la mamma". L'atleta ha poi voluto ringraziare tutto lo staff medico che si è preso cura di lei in questi giorni: "Sono immensamente grata al Prof. Maccauro, il Dr. El Motassime, la Dr.ssa Pataia, il prof. Chiricozzi , special thanks anche al Dr. Covino e il Dr. Marini… un bel team che si è preso cura di me sotto tutti i punti di vista e in tempi record".

Pellegrinaggio saltato La campionessa era già pronta per partire per Lourdes con Unitalsi, associazione che si occupa di trasportare i malati nei luighi di pellegrinaggio, ma l'imprevisto l'ha costretta a cancellare tutti gli impegni. "Amici dell'Unital si mai potevo immaginare di mandare un videomessaggio dall'ospedale. Ero pronta con la mia valigetta, per partire per questo pellegrinaggio a cui tenevo molto".