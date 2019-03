Giuseppe ha provato in tutti i modi a contattare suo padre Paulo Roberto Falcao, ma fino ad oggi non è mai riuscito a incontrarlo. Il figlio dell'ex calciatore della Roma - che da piccolo ha ottenuto il suo cognome solo per vie legali - racconta la sua particolare vicenda durante la terza puntata di "Live - Non è la d'Urso", dove ha spiegato di essersi sottoposto tre volte anche alla prova del DNA, mentre suo padre si sarebbe rifiutato. "Io sogno sempre di riuscire a riunire le famiglie, mi auguro che anche questa volta possa essere così" commenta la padrona di casa Barbara d'Urso.