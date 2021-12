Giulia Stabile e Sangiovanni festeggiano il primo anniversario a Barcellona

Giulia Stabile e Sangiovanni innamorati in Spagna Instagram 1 di 8 Instagram 2 di 8 Instagram 3 di 8 Instagram 4 di 8 Instagram 5 di 8 Instagram 6 di 8 Instagram 7 di 8 Instagram 8 di 8 leggi dopo slideshow ingrandisci

Dopo aver passato il Natale in famiglia, Giulia Stabile e Sangiovanni sono volati insieme a Barcellona per festeggiare il primo anniversario. Nella città spagnola vivono alcuni parenti della ballerina e chissà che la fuga d'amore non sia stata anche l'occasione giusta per presentare il fidanzato al ramo spagnolo della famiglia. Coccole, divertimento e tante risate per i due piccioncini, innamorati come il primo giorno.