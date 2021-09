Giulia Salemi vittima di "Scherzi a parte": resta bloccata nella sauna

Dopo Orietta Berti, è Giulia Salemi la seconda vittima illustre dello scherzo in diretta di "Scherzi a parte". Ad aiutare la redazione del programma nella realizzazione dello scherzo è il fidanzato dell'influencer, Pierpaolo Pretelli. Salemi, dopo essersi ritrovata in una cascina di Milano in cui pensava di dover svolgere un servizio fotografico per sponsorizzare una sauna, inizia a temere nel momento in cui la scatola di legno dentro la quale ha posato per lo shooting sembra essersi bloccata.

"Mi viene da piangere - si è lamentata l'ex concorrente del Grande Fratello - Mi state pagando per fare da testimonial ad un macchinario che non funziona". Tuttavia la sauna non sembra aprirsi e, facendole credere di essere trasportata dentro il macchinario nella sede della ditta produttrice, Salemi si ritrova nello studio del programma di Papi dove scopre che tra i complici dello scherzo c'è anche il fidanzato Pierpaolo.