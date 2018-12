Giulia Salemi si traveste da lottatore di sumo a "Obbligo o Verità"

Come tutti gli ex concorrenti usciti dalla casa del "Grande Fratello Vip", anche Giulia Salemi ha partecipato a "Obbligo o Verità", il format digitale durante il quale la modella ha risposto ad alcune domande personali e ha dovuto sottoporsi a terribili penitenze. La Salemi ha chiarito ancora una volta l'autenticità della sua storia con Francesco Monte sostenendo di averla vissuta "tra alti e bassi". Ma le sorprese non finiscono ovviamente qui, perché nel corso della puntata Giulia si è travestita da lottatore di sumo per ballare davanti alle telecamere, si è schiaffeggiata con la panna e ha addirittura commentato pubblicamente una foto di Cecilia Rodriguez.