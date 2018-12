Vincitore della terza edizione del "Grande Fratello Vip", Walter Nudo si è prestato ad alcune richieste - o penitenze - del format "Obbligo o Verità", come tutti gli altri partecipanti prima di lui. In un inizio con il botto, esegue a torso nudo cinquanta flessioni senza mostrare nessuna difficoltà. Più spinose invece le verità, che ricadono su un possibile ritorno di fiamma con la sua ex e sull'eventualità che Walter possa invitare a cena Francesca Cipriani, follemente innamorata di lui: sulla prima domanda l'attore preferisce glissare, mentre sulla seconda non ha dubbi e rifiuta categoricamente. Alla fine, direttamente dagli anni '90, l'attore ripropone la famosa trasmissione "Colpo di fulmine".