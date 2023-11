Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: "Ecco le regole per non scoppiare"

La coppia nata al "Grande Fratello Vip" dispensa suggerimenti per far funzionare la relazione

A "Tv, Sorrisi e Canzoni", i Pralemi hanno dato alcuni suggerimenti per mantenere vivo l'amore: "Rispettare la privacy del partner e i suoi spazi. No alla gelosia malata e poi la complicità, è un tassello in più che si aggiunge al rapporto".

Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli al "Grande Fratello Vip" Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli ne hanno superate di prove da quando si sono incontrati al "Grande Fratello Vip". Lui aveva appena chiuso una tenera amicizia con Elisabetta Gregoraci e una volta finito il reality hanno dovuto fare i conti con la distanza. Giulia a Milano per lavoro e Pierpaolo a Roma, dove viveva il figlio avuto da Ariadna Romero.

La crisi dei Pralemi Dopo sono arrivate la convivenza, il sogno di nozze e figli che stavano per andare in frantumi per una brutta crisi che li ha travolti a inizio anno. Grazie ad Alfonso Signorini si sono riconciliati e hanno trovato un nuovo equilibrio tra impegni, ambizioni professionali e organizzazione della loro famiglia allargata. Al momento sembra stiano attraversando un altro momento di turbolenza, si impegnano ogni giorno per migliorare la relazione.

"Ecco qual è il nostro segreto" "La complicità di coppia, è un tassello in più che si aggiunge al nostro rapporto. Ci prendiamo sempre in giro e questo è un po’ il nostro segreto...", raccontano a 'Sorrisi'. Molto importante, per loro, rispettare la privacy e gli spazi del compagno/a: "Non controllare il cellulare del proprio partner, rispettare gli spazi altrui e lavorare su alcuni punti critici, migliorando insieme".

"Non opprimete il partner" Bandita poi anche l'eccessiva gelosia e il voler cambiare la persona che si ha a fianco: "Non opprimere il partner: no alla gelosia malata! Rispettare il carattere e l’individualità dell’altra persona senza volerla trasformare a tutti i costi – aggiunge la Salemi - Non va cambiato chi si sceglie di avere accanto, va incentivato a migliorare. Secondo me per questo è fondamentale preservare i propri spazi, il lavoro, le amicizie e scindere le cose".