Giulia Salemi dona tre macchinari all'Ospedale Bambino Gesù: "Orgogliosa nel mio piccolo"

Si tratta di tre macchinari, come spiega la Salemi stessa nelle sue storie insieme al Dott. Matteo Di Nardo, "per la mobilitazione, sedazione inalatoria e monitoraggio dei rumori che aiuterà i bimbi ricoverati a vivere meglio, per quanto possibile, la terapia intensiva".

Tutto è cominciato nel giorno del suo 28simo compleanno, il primo aprile 2021, quando il noto volto del Grande Fratello Vip, al posto di regali, ha chiesto sui social, a follower ed amici, di aprire una raccolta fondi a sostegno della Fondazione Parole di Lulù, creata da Shirin Amini e Niccolò Fabi.



Un anno dopo, lo scorso marzo Giulia è tornata sui social per annunciare il bel risultato dell'iniziativa: "Un anno fa per il mio compleanno vi chiesi di sostenere con un piccolo contributo l’associazione Parole di Lulu fondata da Niccolò e Shirin, una ragazza di origine persiane, come me. Eravamo in tanti ed abbiamo raccolto più di 12.000 euro.

Con Shirin decidemmo di tenere bloccati quei soldi fino a che non avessimo trovato il progetto giusto.

Qualche settimana fa Shirin mi ha chiamato e mi ha detto “Giulia abbiamo trovato il progetto adatto da sostenere….”

"LIBER-ACTION PROJECT” è il progetto del Dott. Matteo Di Nardo, anestesista e rianimatore che lavora nell'area rossa dell’Ospedale Bambin Gesù di Roma. Ci sono guerre che riguardano interi Paesi e mettono in ginocchio intere civiltà, altre coinvolgono molte meno persone, ma sono altrettanto dolorose e difficili da combattere.

Questo mondo è fatto di tubicini per alimentare o per curare, di caschetti per respirare, di allarmi per monitorare, di luci continue e di genitori inermi, che possono solo sperare, pregare ed aspettare.

La nostra quota che sarà completamente destinata all'acquisto di 3 macchinari dedicati a:

• rilevare e monitorare i rumori in Area Rossa

• monitorare la sedazione inalatoria al fine di ridurre l’uso di benzodiazepine

• riabilitare la muscolatura degli arti superiori e inferiori, un’attrezzatura speciale per la movimentazione al letto d’ospedale.

Obiettivo del progetto è “rivoluzionare” la terapia intensiva pediatrica!".

Questo il lungo messaggio che la Salemi aveva condiviso con un video mesi fa, concludendo: "Quando le macchine si accenderanno io sarò li e ve lo racconterò".

Quel giorno è arrivato, le macchine sono state consegnate e presentate lunedì 13 novembre all'Ospedale Bambino Gesù durante il “PICU - Paediatric Intensive Care Unit - Liberation Day” – un evento che mira ridurre i tempi di degenza dei bimbi in terapia intensiva.

"Sempre più convinta che tutti noi dovremmo usare maggiormente i social in questo modo... ognuno di noi è parte di qualcosa di molto più grande se vuole", ha concluso l'influencer in un post nelle sue storie.



Dalla sua partecipazione allo scorso "Grande Fratello Vip" l'influencer italo-persiana è diventata sempre più un personaggio noto e "credibile", non solo legato allo showbiz. Di recente è intervenuta a Le Iene a sostegno delle donne iraniane, dove ha parlato in farsi, raccontato quello che sta succedendo in Iran dopo la morte della 22enne Mahsa Amini: "Questa sera vi parlo in Farsi per dirvi che molte donne italiane sanno per cosa lottate, e hanno deciso di tagliarsi e spedire i loro capelli all'Ambasciata iraniana per dire, a chi vi governa, che siamo dalla vostra parte".



Fidanzata felicemente con Pierpaolo Petrelli da due anni ormai, Giulia ha annunciato durante la diretta della diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip di aver trovato casa insieme a lui, per la gioia dei fan della coppia, mentre in una recente intervista rilasciata a Verissimo, parlando della convivenza ha detto: "Questo è il nostro primo step per sperimentare una convivenza. Poi spero che la vita mi sorrida. Non voglio fare pronostici perché sono scaramantica".