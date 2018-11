Giulia Provvedi tradita dal fidanzato: il videomessaggio della blogger Deianira

Dopo la rivelazione shock fatta a Giulia Provvedi durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip, a Pomeriggio Cinque arriva la conferma della segnalazione proprio da parte dell’autrice, la blogger Deianira Manzano. Dalla sua pagina Instagram infatti, Deianira "La Terribile" (da 32mila a 61mila follower in una notte, dopo la bomba sganciata sul Gf) aveva svelato il presunto tradimento di Pierluigi Gollini, calciatore dell’Atalanta, con cui Giulia sarebbe fidanzata da un po’.



A seguito della bufera mediatica, la influencer ha inviato un videomessaggio a Barbara D’Urso in cui conferma la sua rivelazione: “Sono sicura che Gollini ci abbia provato con una morettina all’Hollywood, poi non ero nella sua camera da letto ma ho visto che andavano via insieme”, spiega. Deianira poi aggiunge che è pronta, in cambio di un’ospitata in studio, a rivelare anche altri dettagli: “C’erano dei vip quella sera, ma per ora non farò nomi”, la minaccia della Manzano.