"Grande Fratello Vip", Giulia Provvedi crolla in lacrime: "Mi sento sola"

Dopo la lite tra Silvia Provvedi e Alessandro Cecchi Paone per Fabrizio Corona, nella Casa del "Grande Fratello Vip" anche Giulia Provvedi crolla. E' un momento di sconforto della ragazza, che esplode in lacrime: "Non mi sento forte, mi sento così sola". A consolarla ci pensa la sorella gemella, che la abbraccia forte in giardino: "Ci sono anche giornate così, sìì sicura di te" ribadisce Silvia cercando di strapparle un sorriso.