Giorgio Tirabassi torna in tv dopo l'infarto

LEGGI ANCHE > Giorgio Tirabassi sta meglio



"Sono Michele, un avvocato arido e spregiudicato - spiega Tirabassi - ma il mio personaggio subirà un'evoluzione. All'inizio viene sorpreso con 25 milioni nell'auto e arrestato, e per non finire in carcere optera' per i domiciliari dalla sua ex moglie... peccato che da anni vive in un posto particolare".



Tirabassi sottoliena che il meccanismo base della serie in onda su RaiPlay è il politicamente corretto della cohousing: "Ci siamo ritrovati subito ad essere una classe di quinto anno di liceo, con quel tipo di affiatamento e di goliardia. Quando ho visto i primi montati, ne chiedevo subito altri. Spero che la stessa cosa avvenga per i telespettatori".



TI POTREBBE INTERESSARE: