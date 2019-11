L'Aquila, Giorgio Tirabassi colpito da infarto: ricoverato in ospedale

L'attore Giorgio Tirabassi è stato colto da un malore, pare un infarto, mentre si trovava alla presentazione del film "Il grande salto" a Civitella Alfedena, nell'Aquilano. In un primo momento è stato condotto a Castel di Sangro e poi all'ospedale di Avezzano. Fonti sanitarie definiscono la situazione "seria" ma sotto controllo e sempre secondo le stesse fonti l'attore non corre pericolo di vita. Importanti saranno le prossime ore.



Tirabassi resta in osservazione dopo essere stato curato dai medici: è cosciente e al telefono ha cercato di rassicurare tutti, scusandosi anche con il pubblico che aveva riempito la sala per incontrarlo: si attende il bollettino medico per capire quali sono state le conseguenze di questo infarto.

La carriera - Tirabassi è un volto noto sia del cinema che della tv. Ha interpretato Paolo Borsellino per la casa di produzione Taodue ed è stato uno dei protagonisti di Distretto di Polizia, una delle serie tv più seguite dei primi anni 2000. Poi ha lavorato per altre serie andate in onda su Mediaset.