"Il grande salto", Ricky Memphis e Giorgio Tirabassi rapinatori contro il destino

La storia è quella dei quarantenni Rufetto e Nello, due rapinatori maldestri che, dopo aver scontato quattro anni di carcere per un colpo andato male, vivono in un quartiere della periferia romana. I due non demordono e progettano una rapina che potrebbe dare una svolta alle loro vite mediocri. Riprendere in mano l'attività e soprattutto portarla a buon fine, però, non è per niente facile: si convincono, così, che il destino non sia dalla loro parte…



A dirigere il film è lo stesso Giorgio Tirabassi. Nel cast ci sono anche Pasquale "Lillo" Petrolo, Valerio Mastandrea e Roberta Mattei.