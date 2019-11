Giorgio Tirabassi sta meglio ma resta ricoverato in ospedale

Dopo l'infarto che lo ha colpito qualche giorno fa Giorgio Tirabassi sta meglio, ma resterà ricoverato ancora per alcuni giorni in ospedale per consentire delle dimissioni in sicurezza. "Il paziente - riporta il bollettino medico, reso noto dal direttore sanitario dell`ospedale di Avezzano - mantiene condizioni di stabilità clinica. Si conferma il trend di recupero contrattile del miocardio del ventricolo sinistro interessato da infarto".