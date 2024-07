Vendere la luna? Non un problema per Giorgio Mastrota, maestro indiscusso delle televendite. Invece delle pentole arriva a promuovere un viaggio in un luogo fresco dove basterà indossare la tuta e casco, per passare la prova costume e stare lontano dal caos. Il personaggio televisivo è protagonista di un video dopo essere scelto come testimonial d'eccezione per il lancio del film "Fly Me to the Moon - Le due facce della Luna", la nuova commedia di Greg Berlanti con Scarlett Johansson e Channing Tatum, in uscita al cinema l'11 luglio.