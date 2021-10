Gioco delle coppie al “Grande Fratello Vip”: baci tra Miriana e Nicola, Sophie scarica Gianmaria

MIRIANA E NICOLA - Nicola chiede al Grande Fratello di poter organizzare una cena a lume di candela per conquistare Miriana. E viene subito accontentato. Elegantissimo arriva nella Nave dell'Amore. Miriana accetta l'invito. Una tavola a lume di candela e una vasca idromassaggio fanno il resto. Nicola le regala due bellissime rose: una bianca e una rossa. “Rosso passione e bianco purezza” dice il ragazzo. Arriva così il primo bacio, a stampo. "Sono felice come una bambina", dice la Trevisan. E tra una portata e l'altra scattano anche i primi baci...

SOPHIE E GIANMARIA - Non vanno bene invece le cose tra Sophie e Gianmaria. La ragazza ormai non sopporta più l’imprenditore e il suo modo di "gestire" la sua relazione con Soleil, sua ex frequentazione, dal quale il ragazzo non sembra riuscire a distaccarsi completamente. "Non mi interessa proprio parlare con te. Fammi stare nel mio e tu stai nel tuo. Non mi rovinare l’umore" gli dice. La risposta non si fa attendere: "Mi è passata la voglia di conquistarti". La ragazza confessa di considerare Gianmaria "molto furbo" e che molti suoi comportamenti siano "frutto di una strategia": "Mi stai accusando di una cosa assurda" risponde lui. La ferita è insanabile: "Ho capito chiaramente che tu non sei la persona che, neanche lontanamente, si avvicina a quello che voglio al mio fianco, tra noi non potrà mai esserci nulla". "Non hai capito niente di me, questa è l’ultima volta che parliamo", sbotta Gianmaria.

