Gianni Sperti controlla i telefoni di Aurora e Giancarlo | Loro: "Chiedici scusa"

Gianni Sperti non crede alla veridicità della relazione tra Giancarlo e Aurora e allora chiede di controllare i loro telefoni nella speranza di trovare delle prove. È successo a "Uomini e Donne" dopo che Giancarlo ha fatto capire di non essere, al momento, interessato ad Aurora.

I due si frequentano da circa un mese, ma i loro sentimenti non procedono di pari passo. La dama del trono over si dichiara molto presa, ma il cavaliere romano non ricambia allo stesso modo. La coppia però non ha mai conquistato la fiducia di Gianni Sperti, motivo per cui l'opinionista ha violato, invano, la loro privacy nel tentativo di scoprire qualcosa in più. "Adesso però devi chiederci scusa", pretendono i due che dichiarano di essere sempre stati sinceri e di non aver apprezzato l'invadenza di Sperti.