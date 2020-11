L'ammissione di Davide a Beatrice: "Dopo il nostro incontro, ho baciato un'altra donna"

Scintille tra Davide e Beatrice nella puntata odierna di "Uomini e Donne". Il tronista è andato in esterna con un'altra ragazza, Valeria, con cui ha vissuto un romantico pomeriggio. Beatrice non ha ovviamente gradito le immagini andate in onda e si è rivolta così nei confronti del tronista: "Mi devo tutelare, mi stavo affezionando a te e hai fatto delle cose che mi hanno dato fastidio".

Davide ha quindi ammesso: "E' vero, ho baciato un'altra donna tre ore dopo che ti ho visto. Ma ti do un consiglio: fammi innamorare di te. Se questo è l'atteggiamento non ce la fai". La ragazza però non sembra farsi convincere: "Io mi mostro per quella che sono, sei tu che devi farmi innamorare".