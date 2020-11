Tina attacca Veronica: "Sei una bugiarda, esci dallo studio o stai zitta!"

Chiarimento a "Uomini e Donne" tra Nicola e Veronica dopo il pianto della corteggiatrice, avvenuto nel corso dell'ultima puntata. Il tronista, che a breve si imbarcherà su una nave e lascerà il programma per tre mesi, spiega che ha rivoluto incontrare la corteggiatrice per non partire col dubbio di aver rovinato il rapporto.

Nel corso della loro chiacchierata si scopre che la sera precedente i due si erano già incontrati. A questo punto Angelica si alza e lascia lo studio piangendo, perché si sente tradita.

Intanto, Tina interviene per chiedere se Veronica lascerà il programma dato che Nicola parte e non potrà più essere corteggiato. Veronica reagisce: "Non vedo perché devo andarmene per uno che ho frequentato solo in cinque occasioni e che ha un doppio interesse".

L'atmosfera, però, si surriscalda quando Nicola racconta che durante la serata ci sarebbe stato un momento di intimità tra i due e che sarebbe andato da lei ancora un milione di volte per come è andato l'incontro.

Tina allora non le manda più a dire e all'indirizzo di Veronica urla: "Hai mentito per un'ora, esci dallo studio, sei una bugiarda, siediti e mettiti la mascherina, che fai più bella figura se stai zitta. Sei finta, vergognati!". Alla fine Nicola lascia la trasmissione, mentre Veronica resta nel programma tra la perplessità generale.