Roberta rompe la conoscenza con Michele: "Mi ha fatto schifo"

Sembra essere arrivata alla fine la conoscenza a "Uomini e Donne" tra Roberta Di Padua e Michele Dentice. “Ho visto delle cose che mi fanno schifo e non ho alcuna intenzione di avere un confronto con lui - ha spiegato in studio la dama -. Non mi ha mandato neanche un messaggio e dopo la scorsa puntata".

Roberta è delusa dall'atteggiamento del suo ormai ex corteggiatore: "Ha messo like su alcuni commenti contro di me, ma un uomo deve dissociarsi da queste cose”. In studio, Michele prova a difendersi: “Le persone hanno delle opinioni, ma sai quello che penso di te - dice -. Dopo due mesi dovresti conoscermi e vorrei che tu pensassi, almeno una volta, una cosa positiva di me”.