Gianni accusa Gemma: "Stai fingendo, Cataldo non ti piace"

"Sii sincera dici la verità: a te non piace Cataldo, quindi non tenere in piedi questa storia che non ha senso". È l'attacco di Gianni Sperti nei confronti di Gemma Galgani. L'opinionista di "Uomini e Donne" si scontra con la dama torinese che sta frequentando un nuovo cavaliere, con il quale sembra non essere scattata la scintilla.

"Mi dà fastidio che mi dica di stare calma", è la replica della dama del trono over, ma l'opinionista è convinto e continua: "Adesso non scaricare le colpe su di lui, non ti piace e basta". Gemma, però, smentisce e giustifica certi atteggiamenti con il fatto che i due sono solo all'inizio della loro frequentazione. Vedremo come andrà a finire, Cataldo intanto annuisce alle insinuazioni di Gianni: forse si sente trascurato dalla protagonista del trono over?