"Uomini e Donne", la scelta di Riccardo e Roberta: "È giusto vivercela fuori"

Sotto una pioggia di petali rossi Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua sanciscono, a "Uomini e Donne", l'inizio della loro storia d'amore. "Non lo ammettevo, ma già ero innamorata di lei", il cavaliere del trono over si dichiara così alla sua dama. "È inutile stare qui - continua Riccardo - è giusto vivercela fuori". I due innamorati dicono addio al dating-show di Maria De Filippi per iniziare la loro relazione lontano dalle telecamere.

"Quando arrivano i sentimenti, quelli veri, devi prenderli e viverli fuori - spiega anche la dama - abbiamo avuto un percorso abbastanza lungo, di alti e bassi però io l'ho sempre voluto e sento il desiderio di viverlo fuori da qua".

Riccardo, ricordato da molti per la sua combattuta relazione con Ida Platano, è ritornato nel programma di Canale 5 dopo aver messo un punto definitivo con l'ex compagna. Proprio lì ha ritrovato Roberta. Con lei c'era stata una frequentazione in passato, sempre a "Uomini e Donne", ed proprio di lei che adesso si è innamorato.