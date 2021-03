"Uomini e Donne", la sfilata dei tronisti sul tema: "L'amore come in un film"

Dopo le donne, è la volta degli uomini. Sono i cavalieri i protagonisti della sfilata di "Uomini e Donne" sul tema "L'amore come in un film". A dare il via al défilé sono proprio i due tronisti Giacomo e Massimiliano.

Il primo cita il film "Love Actually" di Richard Curtis, arrivando in studio con una serie di cartelli, sottolineando la sua timidezza. Anche il suo "collega" Massimiliano arriva molto imbarazzato in passerella ma, dopo aver trovato il giusto coraggio, spiega come dev'essere per lui l'amore: “Per me è avere il coraggio di scegliere ciò che ci rende felici".